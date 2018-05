10.12.2016 10:45 dpa Hohentengen Teenie-Feier außer Kontrolle – 80 ungebetene Gäste stürmen Haus

Eine Party eines 16-Jährigen aus Baden-Württemberg ist am Freitagabend aus dem Ruder gelaufen. Mehr als 80 ungebetene Gäste stürmten die Feier in Hohentengen und verwüsteten das Haus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.