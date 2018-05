Hohentengen Strafanzeige stoppt Start des Erlebnisparks "Ehoch4"

Die Gemeindeverwaltung Hohentengen warf Investor Jürgen Gaugel Untreue vor. Die Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfahren gegen den Investor des geplanten Erlebnisparks "Ehoch4" jedoch ein. Er will seine Pläne für einen Erlebnis- und Gewerbepark für Erneuerbare Energien immer noch auf dem Gelände der ehemaligen Oberschwabenkaserne verwirklichen.

Eigentlich sollten seit Monaten die Bauarbeiten für den Lern- und Spielepark mit Wissensparcours des Unternehmens Ravensburger auf dem Gelände von „Ehoch4“ im Gang sein. In Kooperation mit verschiedenen Partnern plant das Unternehmen „Ehoch4“, auf seinem Grundstück der ehemaligen Oberschwabenkaserne einen Erlebnis- und Gewerbepark für Erneuerbare Energien zu erstellen. Die Baugenehmigungen liegen vor, aber noch tut sich auf dem Gelände westlich des bestehenden Solarparks nichts.

Grund für das Stocken ist eine Strafanzeige der Gemeinde Hohentengen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Darin wird dem Geschäftsführer von „Ehoch4“, Jürgen Gaugel, Untreue zum Nachteil der Gemeinde Hohentengen vorgeworfen. Mit Verfügung vom 14. November wurde das Ermittlungsverfahren jedoch eingestellt.

Wieso kam es zu dieser Anzeige? Vermutlich entstand diese letztlich auf Grund eines Zerwürfnisses zwischen Bürgermeister Peter Rainer und Jürgen Gaugel, das sich an der Frage einer vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen in den früheren Unterkunftsgebäuden entzündete. Die Anzeige bezieht sich jedoch auf etwas anderes. Als die Gemeinde von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BI mA) das Kasernengelände kaufte, hatte „Ehoch4“ den Kaufpreis an die BImA vorgeleistet. Am selben Tag wurde der Weiterverkauf von der Gemeinde an „Ehoch4“ notariell abgeschlossen.

Die BImA hatte die Gemeinde vertraglich verpflichtet, innerhalb von drei Jahren bestimmte Gebäude abzubrechen und Oberflächenversiegelungen rückzubauen. „Ehoch4“ hat diese Verpflichtungen übernommen. Damit war die Gemeinde gegenüber der BImA abgesichert und quasi vom Risiko befreit. Zur Sicherstellung wurde ein gemeinsames Und-Konto eingerichtet, auf das „Ehoch4“ den Betrag von nahezu 1,4 Millionen Euro überwies. Gaugel erhielt von der Gemeinde alleinige Kontovollmacht. Laut seiner Aussage und der Entscheidung der Staatsanwaltschaft stammt dieses Geld vollständig von „Ehoch4“, auch nicht in Teilen von der Gemeinde, und sollte ausschließlich zum Bezahlen der Abbruchkosten verwendet werden.

Nachdem sich jedoch herausgestellt hatte, dass die Abbruchkosten wesentlich geringer ausfallen werden, wollte Gaugel den Saldo auf einen Restbetrag reduzieren. Er bezahlte von diesem Konto Rechnungen, die zwar nicht direkt mit Abbrucharbeiten, aber generell mit dem Projekt zu tun hatten. Rainer wurde informiert und signalisierte sein Mittragen mit dem Hinweis, dies vom Gemeinderat noch genehmigen lassen zu müssen. Dies alles geschah Ende November 2014. Über jede dieser Geldbewegungen war er von Gaugel wie auch von der Bank informiert.

Als Gaugel von der Strafanzeige Kenntnis bekam, richtete er am 22. Dezember 2015 einen Brief an die Hohentengener Gemeinderäte, in dem er die aktuelle Situation aus seiner Sicht ausführlich darlegte. Das Einstellen des Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft und die daraufhin erfolgten Medienberichte veranlassten Gaugel nun zu einer Pressemitteilung, in der er nach wie vor großes Interesse an der Realisierung des Parks in Hohentengen bekundet. Nach der durch die Strafanzeige aufgedrängten Zwangspause würden die Verhandlungen mit den jeweiligen Partnern neu aufgenommen.

Eine am 30. November von Bürgermeister Peter Rainer schriftlich erbetene Stellungnahme zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens ist bis zur Stunde ohne Reaktion geblieben.