Auf der Gemarkung Hohentengen wurden am Wochenende in drei Kapellen die Opferstöcke gewaltsam aufgebrochen.

Die Opferstöcke in den Kapellen St. Antonius von Einsiedler in Enzkofen, Marienkapelle in Steige sowie Maria Königin in Bremen wurden am Wochenende gewaltsam aufgebrochen und beschädigt, informiert die Polizei.