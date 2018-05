HohentengenaH Noch Freie Plätze beim Ferienspaß in Hohentengen

Noch Freie Plätze beim Ferienspaß in Hohentengen

Förderverein der Schule bietet beim Hohentengener Fereinspaß 25 Angebote. Bisher haben sich 70 Kinder für die

Aktivitäten angemeldet. Neben Bewährtem wie Kochen, Backen, kreatives Gestalten, Leseabend, Sport, Ausflügen in die Natur und zum Flughafen gibt es acht neue Kursangebote.

Hohentengen – Noch eine Woche Schule, dann ist es soweit: Sommerferien. Mit dem Ferienbeginn startet auch wieder der vom Förderverein der Schule organisierte beliebte Hohentengener Ferienspaß. Unter 25 verschiedenen Angeboten können die Teilnehmer von sechs bis 15 Jahren wählen. Bei einigen Angeboten sind noch Plätze frei.

Großer Beliebtheit erfreut sich der Hohentengener Ferienspaß, der seit vielen Jahren vom Förderverein der Schule organisiert wird. In diesem Jahr sind Sandra Kaiser und Heike Sander federführend mit der Organisation beschäftigt und haben die Freizeitangebote der Vereine und Privatpersonen sowie die Nachfrage koordiniert.

70 Kinder haben sich bereits für die Aktivitäten angemeldet, manche nehmen gleich mehrere Angebote wahr. Jeder erhält eine Teilnehmerliste mit allen wichtigen Informationen. Sollte jemand verhindert sein ist es wichtig sich abzumelden, denn bei manchen Terminen gibt es eine Warteliste und es kann dann jemand nachrücken.

Neben Bewährtem wie Kochen, Backen, kreatives Gestalten, Leseabend, Sport, Ausflügen in die Natur und zum Flughafen gibt es acht neue Kursangebote. Da geht es gleich zweimal durch Feld, Wald und Flur, um Kräuter und Heilpflanzen zu sammeln und daraus etwas herzustellen, wird eine Entdeckungstour durch Wald und Wiese mit einer Bauernhofralley angeboten, für Picknick oder Frühstück in der Küche gewerkelt. Kreativ werden können die Kinder in der Näh- oder Malwerkstatt.

Hier sind noch einige Plätze frei, ebenso bei den Bauernhofangeboten auf dem Hof der Familie Sutter in Lienheim, beim Probetraining des Schützenvereins, dem Radtreff mit Grillen des Radsportvereins, dem Angelspaß des Angelsportvereins, dem Erste-Hilfe-Kurs für Kids des DRK, dem Tauchschnupperkurs, der coolen Frühstückszubereitung und dem Instrumentenbasteln mit dem Musikverein Lienheim.

Anmeldebroschüren mit weiteren Infos liegen in den örtlichen Lebensmittelmärkten aus oder man kann sich direkt an Sandra Kaiser, Telefon 07742/85¦86¦1 oder Heike Sander, Telefon 07741/10¦41, wenden.