Hohentengen Neue Heimat für Kindergarten

Der Kindergarten Wunderfitz zieht im Oktober auf die Pfarrwiese um. Das alte Gebäude wird ab 2017 zu Wohnraum.

Der Kindergarten Hohentengen ist in die Jahre gekommen und bald hat er ausgedient. Vor 60 Jahren zog die erste Kindergartengruppe in das Erdgeschoss des damals neuen Gebäudes im Auenweg ein. Seitdem gab es Um- und Anbauten, doch mittlerweile reicht der Platz nicht mehr aus. Im Oktober ist Umzug in die neue Kindertagesstätte und das Gebäude wird zu Wohnraum umfunktioniert.

1956 bekam Hohentengen seinen ersten Kindergarten. 38 „Kinderschüler“ zogen mit „Tante Ruth“ Niedermann in den Gruppenraum im Untergeschoss des Gebäudes ein. Im Obergeschoss waren Duschen und Bäder eingerichtet, denn längst nicht jeder hatte damals ein eigenes Badezimmer. Später wurden die Räume als Kinosaal und Gemeinschaftsraum, übergangsweise sogar als Schulzimmer genutzt. Eine weitere Nutzung erfolgte durch die Firma Schiesser (Heute Raumausstattung Pfähler). Bevor die Firma erweiterte und in das Gewerbegebiet umzog, wurde im Obergeschoss des Kindergartens genäht. Erst 1971 kam ein zweiter Gruppenraum im Obergeschoss dazu. Der Kindergarten selbst bekam mehr Raum. 1993 wurde der Neubau für eine dritte Gruppe an der Ostseite angegliedert. An der Jubiläumsfeier 2006 zum 50-jährigen Bestehen bekam der Kindergarten erstmals einen Namen: „Wunderfitz“.

Margot Schneider (59), Kindergartenleiterin seit 2002, ist einst selber bei Tante Ruth in den Kindergarten gegangen. „Damals war es schon strenger. Man durfte sich nicht aussuchen, was man spielt und hat alles gemeinsam gemacht. Die Erzieherin hatte immer eine riesengroße weiße Schürze an“, erinnert sie sich. „Heute geht man viel mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder ein, arbeitet individueller. Die Kinder können mehr mitentscheiden.“

Heute sind es 70 Kinder und zehn Krippenkinder, die den Hohentengener Kindergarten besuchen. Zehn Stunden ist er täglich geöffnet und bietet variable Betreuungszeiten durch die 15 Erzieherinnen.

Jetzt braucht der Kindergarten mehr Platz für eine weitere Krippengruppe. Aufgrund der hohen Kosten für eine Sanierung hat sich der Gemeinderat für den Neubau der Kindertagesstätte auf der Pfarrwiese entschieden. In der letzten Septemberwoche zieht der Kindergarten um. Am 4 .Oktober geht es nahtlos in den neuen Räumen weiter.

Ist das Kindergarten-Team wehmütig nach 27 Jahren im Auenweg? „Das kann ich nicht sagen, obwohl ich seit 27 Jahren hier arbeite“, sagt Margot Schneider. „Die Freude überwiegt. Das ganze Team freut sich auf die hellen und freundlichen Räume und auf das neue teiloffene Konzept, das hier gut umgesetzt werden kann.“

Das von der Gemeinde zum Verkauf ausgeschriebene bisherige Kindergartengebäude mit Gelände ging an den Investor Hans Stratmann von Immocloud. Er hat Firmensitze in Bachenbülach und Hohentengen-Stetten. Geplant ist der Umbau des Gebäudes zu Wohnraum mit gehobenem Qualitätsstandart. Auf dem Spielplatzgelände soll ein Doppelhaus-Neubau entstehen. „Wir sind in der Vorplanung. Frühestens Mitte nächsten Jahres soll es losgehen“, sagt Hans Stratmann. Dann also wird sich das Gesicht des Gebäudes grundlegend verändern und der Kindergarten im Auenweg Geschichte sein.