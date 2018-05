Hohentengen Mit dem Friedrichshafener Luftschiff auf Reisen

Ehepaar Weiner aus Hohentengen hat eine Rundreise mit dem Zeppelin gewonnen und erzählt schwärmisch über ihre Eindrücke.

Man muss nur etwas Glück haben, dann kommt man günstig zu einem Flug mit dem Zeppelin. Das Ehepaar Konrad und Renate Weiner aus Hohentengen hatte dieses Glück erwischt und durfte nun im Luftschiff eine Reise von Friedrichshafen auf den ehemaligen Fliegerhorst Mengen und zusätzlich einen gut halbstündigen Rundflug über die nähere Umgebung genießen.

Beim Straßenfest im vorigen Jahr ließ Hohentengens Ehoch4-Geschäftsführer Jürgen Gaugel einen Hin- und Rückflug im Zeppelin ab Friedrichshafen für zwei Personen auslosen. Das richtige Händchen hatte Konrad Weiner. Und vor wenigen Tagen löste das Ehepaar den Gutschein ein. Da während der Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen der Hangar des Luftschiffs benötigt wurde, musste dieses ins Ausweichquartier. Nicht zum ersten Mal hatte Jürgen Gaugel der Zeppelin-Reederei hierzu das Ehoch4-Areal zur Verfügung gestellt. Renate und Konrad Weiner ließen sich vormittags nach Friedrichshafen mitnehmen und kamen als einzige Passagiere im Transferflug angereist. Den Gutschein für den Rückflug nach Friedrichshafen ließen sie jedoch umbuchen zu einem Rundflug. Somit entfiel das Abholenlassen in Friedrichshafen.

Nachdem sie ausgestiegen war, begann Renate Weiner voller Begeisterung zu erzählen. Sie, die gebürtige Häflerin habe zum ersten Mal in ihrem Leben ihre frühere Heimatstadt von oben gesehen. In der Passagierkabine sei sie ständig von links nach rechts und zurück an die Fenster gewandert, damit sie möglichst alles sehen konnte, berichtet sie im Überschwang. Angefangen vom Blick über den Bodensee hinüber zur Alpenkette bis zur Schwäbischen Alb, dem Federsee und dem Bussen; sie kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Während das Luftschiff mit einer Gruppe an Bord zum nächsten Rundflug gestartet war und in Richtung Südosten den Blicken entschwand, erhielten Renate und Konrad Weiner noch je eine namentlich ausgestellte Urkunde der Zeppelin-Reederei über den Transfer- und den anschließenden Rundflug.