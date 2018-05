HohentengenaH In vollem Galopp: Schlagkräftige Polospieler freuen sich über Erfolg

In vollem Galopp: Schlagkräftige Polospieler freuen sich über Erfolg

Jugendteam des Schwarzwald Country- und Poloclubs nimmt an der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart teil und holt fünften Platz.

Hohentengen – Eigentlich hatten sie sich mehr erhofft, aber dennoch kam das Jugendteam des Schwarzwald Country- und Poloclubs hochzufrieden mit seiner Leistung und einem fünften Platz von den Deutschen Polo Jugendmeisterschaften in Stuttgart zurück. Mit dabei Laurenz Gabrin aus Bergöschingen und Quiroga Dold aus Dogern. Dieses Mal war die Anfahrt für den jungen Polospieler Laurenz Gabrin (13), der im vergangenen Jahr erstmals an einer deutschen Meisterschaft teilnahm, nicht so weit.

Ausrichter der 11. Deutschen Polo Jugendmeisterschaft war der Polo Club Stuttgart. Sechs Teams aus ganz Deutschland nahmen an der Meisterschaft teil. Ab 12 Jahren dürfen die Jugendlichen an der Meisterschaft teilnehmen.

Zusammen mit Quiroga Dold (12) aus Dogern, mit dem Laurenz Gabrin seit dem letzten Jahr regelmäßig zusammen reitet, dem Argentinier Ramiro Alomar (21) und dem Schweizer Janik Oertli (14) bildeten sie das aus vier Spielern bestehende Reitteam.

Eigentlich hatten sie sich mehr erhofft. „Es waren diesmal sehr gute Teams auf sehr hohem Niveau dabei, so dass wir insgesamt mit der Leistung hoch zufrieden waren“, freuen sich Mutter Ulrike Gabrin und Sohn Laurenz mit seinen Teamkollegen über die erfolgreiche Teilnahme und die gute Leistung ihrer Poloponys, der Hauptakteure im Polospiel.