Hohentengen Hobby-Fahrer liefern sich Wettbewerb mit frisierten Vehikeln

Auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände kämpfen die Rennfahrer bei der 33. Auflage des Automobilslaloms um die begherten Siegertrophäen.

Heulende Motoren und quietschende Reifen waren am Sonntag schon von ferne zu hören. Auf dem Ehoch4-Gelände, der ehemaligen Oberschwabenkaserne, kämpften Hobby-Rennfahrer mit ihren frisierten Vehikeln um Bestzeiten und Siegestrophäen. Auf der früheren Rollbahn hatte der ACV-Motorsportclub Göge den 28. Gögemer ACV-DMSB-Autoslalom (Automobil Club Verkehr ­Deutscher Motor Sport Bund) und den 33. Gögemer ACV-Club-Automobilslalom veranstaltet. Insgesamt 2325 Meter betrug die in zwei Wertungsläufen zu fahrende Rennstrecke vom Start zurück zum Ziel. Abgesteckt war sie mit orange-weißen Pylonen als Tore, die umfahren werden mussten. Umgeschmissene Pylone wurden als Fehler gewertet und ergaben Punktabzug. Zur Kontrolle wachten in übersichtlichen Abständen sogenannte Streckenposten. Deren Aufgabe bestand aus Listenführung der passierenden Fahrzeuge, die Durchgabe eventueller Fehler oder Fehlerfreiheit per Funk an die Rennleitung und das Wiederaufstellen umgeworfener Pylone. Unterwegs war eine Zwischenschleife vor dem früheren Flugzeughangar zu drehen. Insgesamt 48 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg gingen bei diesem Rennen am Vormittag in drei Gruppen und 15 Klassen an den Start.

Nach Abschluss des ersten Slaloms bauten die Helfer die Streckenführung um für den Clubsport-Slalom. An die 50 Piloten, teilweise auch aus dem vorigen Rennen, hatten sich für diesen Wettbewerb eingetragen. Ebenfalls vier Gruppen mit 15 Klassen umfasste dieses Rennen auf einer Streckenlänge von 800 Metern. Seit mehr als 30 Jahren darf der ACV-Motorsportclub Göge seine Rennveranstaltungen auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände durchführen. Vorsitzender Karl-Heinz Kappler nennt den Platz ein Traumgelände. Im weiteren Umkreis finden ähnliche Rennen in Onstmettingen und in Ulm statt. Die Liste der Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg zeigt die Beliebtheit der Veranstaltung und der Strecke.