Hohentengen Festival der Stille: Viel Applaus für Streicherquartett

Die Swiss Chamber Soloists begeistern das Publikum beim Festival der Stille. Das Künstlerquartett spielte nach beeindruckender Leistung und anhaltendem Applaus des Publikums in der Kaiserstuhler Kirche eine Zugabe.

Das Festival der Stille ist inzwischen ein fester Bestandteil der grenzüberschreitenden Kulturlandschaft und zieht seit insgesamt neun Jahren zahlreiche Freunde der "alten Musik" in ihren Bann. Daria Zappa und Massimiliano Matesic sind wohnhaft in Kaiserstuhl und als renommierte Künstler in Sachen klassischer Musik auf den Bühnen der Welt bekannt.

Mit ihren erstklassigen Verbindungen zur internationalen Musikszene gelang es dem Künstlerpaar das besondere Flair des mittelalterlichen Städtchens Kaiserstuhl mit seinen geschichtsträchtigen Mauern als Bühne für das Festival der Stille in den Mittelpunkt zu rücken. Durch die Einbeziehung weiterer individueller Orte, die sich als Musikbühne reizvoll in Szene setzen lassen, gelang eine grenzüberschreitende Konzertebene der besonderen Art. Der Gönnerverein mit Evelin Züllig an der Spitze hat sich speziell zur finanziellen und auch organisatorischen Unterstützung des Festivals gegründet. Mit einem besonderen Konzert, unter Beteiligung junger Nachwuchskünstler, für die 55 Mitglieder und weiteren geladenen Gästen im "Haus zur Linde" wurde den Sponsoren für die treue Unterstützung gedankt. "Unser Ziel ist es, das Festival der Stille noch sehr lange aktiv zu unterstützen", sagte Züllig.

Auch der Frauenverein Kaiserstuhl beteiligte sich wieder mit einem schmackhaften Apéro am Festival und beglückte die Besucher des Kerzenkonzertes am Samstagabend vor der Kirche mit Wein, Wasser und feinem Fingerfood. Das Kerzenkonzert selbst war jedoch nur knapp zur Hälfte ausverkauft, die hochrangige Besetzung mit den "Swiss Chamber Soloists", an den Violinen waren Willi Zimmermann und Daria Zappe zu hören, die Viola spielte Ruth Killius und Daniel Häfliger begeisterte am Violencello, hätte mehr Zuspruch verdient. Unter dem Motto "Von Wien zum Balkan" wurde die Komposition "Serenata oscura" aus der Feder von Massimiliano Matesic zu Gehör gebracht und anschließend folgte in absoluter Formvollendung das Beethoven Streichquartett Opus 132. Nach anhaltendem Applaus schenkte das Künstlerquartett den Konzertbesuchern noch eine Zugabe aus dem Konzertrepertoire des jugendlichen Amadeus Mozart.

Katharina und Christian Strickler, ebenfalls aus Kaiserstuhl, haben in diesem Jahr die organisatorischen Leitung des Festivals übernommen und zeigten sich mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. Am Sonntag, 30. Oktober, findet in der Stadtkirche in Kaiserstuhl der "Nachklang", ein barockes Konzert, unter dem Titel "Una Musica" statt.