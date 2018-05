HohentengenaH Feierfreudige an langen Tischen

Dreitägiges Sommerfest des Musikvereins Hohentengen gut besucht. Viele Besucher kommen in Tracht. Musik reißt zum Mitklatschen mit.

Stetten (gt) Es waren heiße Sommertage beim dreitägigen Sommerfest des Musikvereins Hohentengen. Trotz der Hitze war die Stimmung ausgezeichnet und die Musikerinnen und Musiker mit dem Besuch sehr zufrieden.

Sehr gut besucht war gleich der Auftakt mit dem Handwerkervesper am Freitagabend. Der Musikverein Beuren bot mitreißende Unterhaltungsmusik und animierte zum Mitklatschen und Mitsingen. Der Kontakt entstand vor 18 Jahren beim Waldfest in Lauchringen. Aushilfsweise sprang Franz Schäuble vom Musikverein Stetten-Bergöschingen ein, da zwei Tenorhornspieler erkrankt waren. Zu späterer Stunde legte DJ Römix (Sebastian Römer) heiße Scheiben auf und an der Longbar war Betrieb bis in die Morgenstunden.

Am Samstagabend sorgte wie im vergangenen Jahr die Partymusik Froschenkapelle aus Radolfzell für den richtigen Sound. „Es hätten noch einige Besucher mehr im Festzelt Platz gehabt. Angesichts der großen Hitze und den vielen Veranstaltungen rundum waren wir mit dem Besuch zufrieden“, so Vorsitzende Tanja Burkhard-Wehrle.

Die, die da waren, hatten mit den „Froschen“ viel Spaß und es herrschte ausgelassene Stimmung bei Polka, Märschen, bekannten Popsongs und Aktuellem wie Hits der Band „LaBrassBanda“, Andreas Gabalier und Chart-Hits. Viel zu tun gab es für die Musiker bereits wieder am Sonntagmorgen zum Frühschoppenkonzert des Musikvereins Merdingen und zum Mittagessen im Festzelt. Viele nutzen die Gelegenheit, die Küche kalt zu lassen und später in der klimatisierten Kaffeestube im Probelokal Kuchen und Torten zu testen. Am Mittag brachte der Musikverein Unteralpfen noch einmal richtig Stimmung ins Festzelt mit Unterhaltungsmusik, Gesangseinlagen und jeder Menge Spaß. Am frühen Abend klang das dreitägige Sommerfest aus. Alle packten noch einmal kräftig an, so dass noch am Abend alles wieder versorgt war und die vielen Helfer auf gelungene, stimmungsvolle Festtage zurückblicken konnten.