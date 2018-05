Mengen/Hohentengen Comco Ikarus startet seit 25 Jahren von Hohentengen

20 Mitarbeiter bauen Ultraleicht-Flugzeuge für die ganze Welt, sie werden als Wasserflugzeug ebenso genutzt wie als Sprühflugzeug in der Landwirtschaft. Nach dem Start in Aidlingen bei Böblingen sitzt Comco Ikarus seit 25 Jahren in Mengen/Hohentengen und feiert jetzt Standort-Jubiläum.

Schiffe werden in der Regel nahe am Wasser gebaut und Flugzeuge an Flugplätzen. Letzteres war auch für die Firma Comco Ikarus ausschlaggebend, sich am Flugplatzgelände des Regio-Airports Mengen-Hohentengen anzusiedeln. Vor mehr als 25 Jahren hat das Unternehmen diesen idealen Ort für die Produktion und Erprobung ihrer Ultraleichtflugzeuge gefunden. Von dort aus bringt das Unternehmen mit 20 Beschäftigten ein Hightech-Ultraleichtflugzeug auf den Markt, das vielseitig einsetzbar ist: In Finnland setzt man es beispielsweise als Wasserflugzeug und in Jordanien als Sprühflugzeug für die Landwirtschaft ein.

Europaweit wird das Flugzeug auch als kostengünstige Schleppmaschine für Segelflugzeuge eingesetzt, in vielen Flugschulen als Trainingsmaschine. Konsequent hält das Unternehmen am Standort Deutschland fest und ist einer der wenigen verbliebenen Produzenten in der Bundesrepublik.

Ein Stolperstein war bis vor 25 Jahren der in Deutschland geltende Flugplatzzwang für motorgetriebene Fluggeräte, das erschwerte den ursprünglichen Standort in Aidlingen bei Böblingen. Die Fluggeräte mussten jeweils für den Transport zum nächsten Flugplatz abgebaut und dort aufgebaut werden. Dieselbe Prozedur war nötig für den Rücktransport. Deshalb machten sich Rolf Lieb mit seinem Sohn Horst, dem jetzigen Geschäftsführer, auf die Suche und wurden hier auf dem Verkehrslandeplatz schnell fündig. Nach relativ kurzer Planungs- und Bauzeit der neuen Produktions- und Bürogebäude ging die Fertigung der Flugzeuge nach einer umzugsbedingten Woche Unterbrechung im Frühjahr 1992 am neuen Standort weiter.

Seit Beginn der Ultraleichtfliegerei ist Comco Ikarus in Deutschland der größte Hersteller dieser aerodynamisch gesteuerten Fluggeräte. Begonnen hatte Rolf Lieb in den Sechzigerjahren mit dem Bau eines Tragschraubers. Als im folgenden Jahrzehnt aus den USA die ersten motorisierten Drachenflieger auftauchten, baute Lieb Flugdrachen und mauserte sich 1977 zu einem der großen Hersteller dieser Flugsportgeräte. Alle deutschen Streckenrekorde wurden von 1977 bis 1979 auf Ikarus-Flugdrachen erflogen. Von vier verschiedenen Typen gingen bis 1982 gut 2000 Einheiten in die weite Welt. Die erste dynamische Testanlage für Flugdrachen stammt ebenfalls aus diesem Unternehmen. Mehrere Prüfinstitutionen setzen diese nach wie vor ein.

Bereits 1982 ging das erste motorgetriebene Ultraleichtflugzeug vom Typ "Sherpa" in Serienfertigung. Zeitgleich stand das Ikarus-FRS, ein raketengetriebenes Flugrettungssystem zur Verfügung, das ein in Luftnot geratenes Ultraleicht-Flugzeug samt Insassen am Fallschirm selbst aus niedriger Höhe sicher zur Erde bringen kann. Aufgrund der guten und sicheren Flugeigenschaften stieg die Nachfrage nach schnellerem und wendigerem Fluggerät. "Fox" und "C22" hießen die Vorläufer des neuen und aktuell gebauten Ikarus "C42", einem modernen zweisitzigen Reiseflugzeug.

Bei einem Rundgang durch die Räume und Werkstätten zeigt Horst Lieb die Bauteile und erklärt detailliert die Montagevorgänge sowie die verwendeten Materialien. Eine Aluminiumröhre, die längs durch den Rumpf verläuft, bildet das Grundgerüst. Kabine und Rumpf bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Rotax-Viertakt-Boxer-Motoren in den Stärken 80 und 100 PS, auch mit Turbolader erhältlich, verfügen über eine Doppelzündanlage und die Bespannung der Tragflächen besteht aus hochwertigem Polyestergewebe.

Hoheit über die Luftfahrt behält das Wetter: Pilot Jörg Hannemann lud auf einen kurzen Rundflug bis in den Linzgau ein, doch dunkle Wolken und leichter Graupelschauer zwangen bald zur Umkehr. Doch bei der Landung zeigt sich: Auch mit ausgeschaltetem Motor lässt es sich gut fliegen, oder besser gesagt in der Luft segeln.

Details zum Flugzeug