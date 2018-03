In der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag kam es auf einem Feldweg im Bereich von Herdwangen in Richtung Kleinschönach zu einer Verunreinigung des Erdreichs durch ausgelaufenes Öl.

Auf einer Fläche von vier auf sechs Metern waren rund 50 Liter Hydraulik- oder Heizöl ausgelaufen und ins Erdreich gesickert. Zum Verursacher gibt es derzeit keine Hinweise, heißt es in einer Polizeimitteilung. Dieser hatte jedoch bereits Abstreuversuche unternommen, teilen die Beamten weiter mit und verweisen darauf, dass in der Nähe Abstreumaterial gefunden worden sei. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 0 75 52/2 01 60.