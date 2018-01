vor 6 Stunden Kirsten Johanson Herdwangen-Schönach Neujahrsempfang mit Amtseinsetzung von Bürgermeister Ralph Gerster in der Bundschuhhalle

Dass die öffentliche Gemeinderatssitzung an einem Samstagabend in der Bundschuhhalle stattfand, von Bürgermeisterstellvertreter Gislar Klaiber geleitet und vom Musikverein Herdwangen begleitet wurde, dass rund 400 Gäste "Zeuge" waren und nur ein Punkt auf der Tagesordnung stand, hatte natürlich einen besonderen Grund: die Verpflichtung von Bürgermeister Ralph Gerster. Die feierliche Amtseinsetzung ging danach nahtlos in den Neujahrsempfang der Gemeinde über.