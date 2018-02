Pfullendorf Hubert Specker bleibt für weitere fünf Jahre Kommandant der Wehr in Herdwangen-Schönach

Hauptversammlung der Feuerwehr mit Wahlen und Berichten

Herdwangen-Schönach (ror) Eigentlich wollte Hubert Specker, Kommandant der Wehr in Herdwangen-Schönach, seine Amtszeit beenden. Doch für die kommenden fünf Jahre ließ er sich nun ein letztes Mal wählen. An seiner Seite stehen Rainer Müller als sein Stellvertreter, die Schriftführerin Elvira Weh und als neuer Kassierer Andreas Höfler. Für den Ausschuss wurden Jonas Männer, Lucas Lallathin, Heiner Prüsse und Christoph Vogler gewählt. Dazu kommt noch Andreas Höfler für den Gesamtausschuss.

In seinem Rückblick auf die ersten fünf Jahre der beiden fusionierten Abteilungen Herdwangen und Großschönach sah Hubert Specker nur positive Aspekte. "Die Abteilung hat gut zusammengefunden und die Kameradschaft ist richtig toll," so sein Eindruck. Ansonsten blickt er auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Einsätzen zurück. Vor allem die Einsätze aufgrund von Unwettern sieht er stetig anwachsen, was die Zahl von 14 Einsätzen, die aus diesem Grund notwendig wurden, auch deutlich unterstrich. Dabei richtet Specker sein Augenmerk auch auf die zukünftigen Notwendigkeiten. Zum einen möchte der die Atemschutz-Überwachungseinrichtungen in den drei Fahrzeugen einheitlich modernisieren. Zum anderen soll auch jeder Gruppenführer mit einem Kohlenmonoxid-Melder ausgerüstet werden. "Wir müssen uns so gut wie möglich absichern" lautet die Devise des Gesamtkommandanten. Dazu zählt auch noch die anstehende Fahrzeugbeschaffung sowie die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses der Abteilung Oberndorf.

Bei der personellen Entwicklung der Wehr sieht Specker ebenfalls positive Tendenzen. Für die Ausbildung zur Höhenrettung und Absturzsicherung haben sich sechs Kameraden gemeldet. Und im vergangenen Jahr haben insgesamt neun Personen vom Atemschutz- bis zum Sprechfunklehrgang Fortbildungen absolviert. Die wachsenden Anforderungen bezüglich Unfällen mit Elektrofahrzeugen will Kommandant Specker persönlich in Augenschein nehmen. Da passe auch gut ins Bild, dass mit durchschnittlich 22 Probenbesuchen ein zufriedenstellender Wert erreicht wurde. In seinem Grußwort ging Bürgermeister Ralph Gerster nochmals lobend auf den Zusammenschluss der beiden Abteilungen ein. "Das Zusammenbringen der beiden Abteilungen geschah mit viel Fingerspitzengefühl hat bestens funktioniert" lobte er den Kommandanten. Zudem bedankte er sich für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit, wobei sein Augenmerk auch dem 925-jährigen Jubiläum galt.