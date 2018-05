Herdwangen-Schönach Herdwanger Sänger Tommy Haug veröffentlicht Debüt "Hope"

Die Vorfreude aufs erste Album ist riesig: Der 24-jährige Singer und Songwriter Tommy Haug veröffentlicht am 24. November sein Debütalbum "Hope". Bei einem Pre-Release-Konzert am 18. November in der Ravensburger Zehntscheuer stellt er seine Songs vor.

HTommy Haug kann es kaum erwarten. Diese Tage werden er und seine Bandkollegen das erste Album namens "Hope" in Händen halten. Er strahlt: "Solch eine CD ist ein großer Traum." Im Alter von fünf, sechs Jahren entdeckte der Herdwanger die Musik für sich. Startete er anfangs mit Coversongs, schreibt der 24-jährige Singer und Songwriter nun seine Lieder selbst. Der Industriekaufmann hat zu Jahresbeginn sogar seinen Beruf auf Eis gelegt, um sich ganz der Musik widmen zu können.

In diesem Jahr ist viel passiert für Tommy Haug. Ende Februar fanden die ersten Aufnahmen für das Debütalbum "Hope" statt. Die Titel wurden im Studio bei Johannes Feederle live eingespielt. "Ein Album in dieser Größe, wie wir es gemacht haben, braucht in der Regel ein Jahr", erläutert Johannes Feederle, Produzent und Fotograf aus Blumberg. Johannes Feederle (22 Jahre) ist selbst Musiker und spielte E-Gitarre, Schlagzeug, Piano und Percussion ein. Tommy Haugs Bandkollege Phil Häusler (ebenfalls 22 Jahre) griff gewohnt zum E-Bass. Gesang und Gitarrenbegleitung wurden bei Musiker Felix Birsner in Bonndorf/Schwarzwald aufgenommen.

Beim Klang der Lieder gingen die Musiker keine Kompromisse ein. Die Aufnahmen wurden so konzipiert, dass alle Instrumente natürlich klingen. Dabei achteten sie sorgfältig darauf, dass die einzelnen Instrumente so eingesetzt wurden, wie es der jeweilige Song braucht, damit der Text zur Geltung kommt und sich nicht in der Instrumentalbegleitung verliert, unterstreichen Haug und Feederle. An drei Titeln waren weitere Musiker beteiligt, wie Mathias Vatter, der die Streicher einspielte, Peter Feederle und Marc Löffler.

Tommy Haugs Lieder haben eine Botschaft. Im Titelsong "Hope" geht es darum, dass es Situationen im Leben gebe, in denen man Hilfe brauche. Da sei es gut, wenn man an etwas festhalten könne. Das können der Partner, Freunde oder der Glaube sein. "Das finde ich sehr wichtig", unterstreicht der junge Songwriter. Über Kriege auf der Welt erzählt "Raise your voice". Das Lied regt zum Nachdenken an und fordert die Zuhörer auf, nicht nur tatenlos zuzusehen, sondern die Stimme zu erheben und gegen diesen "Wahnsinn" anzugehen.

Nachdem alle Songs "im Kasten" waren, unterstützte Felix Birsner wiederum beim Abmischen. Dann ging das Album in die berühmten Abbey-Road-Studios in London, in denen schon die legendären Beatles ihre Platten aufgenommen hatten. Dort wurde das Album gemastered, die künstlerische Endbearbeitung aller Musiktitel zu einem Album mit durchgehendem Klanggrundcharakter und Lautstärke vorgenommen. Das ist auch für Radiosender wichtig, um Tonträger spielen zu können.

Die 2000 Exemplare, die vorerst gedruckt worden sind, werden mit Sehnsucht und großer Vorfreude erwartet. "Wie ein Baby", beschreiben es Tommy Haug und seine Bandkollegen. Nach der Studiophase kommt das Album nun zu den Menschen. "Wir wissen, wie das Album klingt, sind aber gespannt, wie es beim Publikum ankommt", sagt Tommy Haug. Der Sänger und seine Band sind gespannt, wie die Titel mit dem gefühlvollen Gesang von Tommy Haug mit Akustik-Gitarrenbegleitung, den Bass-Grooves von Phil Häusler, den tragenden Beats von Stephan (Picco) Dötterer (Schlagzeug und Percussion) und Johannes Feederles E-Gitarren-Riffs bei den Zuhörern ankommen.

Offiziell erscheint das Album erst am 24. November. Bei einem Pre-Release-Konzert am Samstag, 18. November, um 20 Uhr in der Zehntscheuer in Ravensburg können die Fans von Tommy Haug diese Titel schon vor dem Erscheinen der CD erstmals hören. Karten für das Pre-Release-Konzert gibt es in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle. Neben Tommy Haug wird auch der junge Musiker Michel Stirner beim Pre-Release-Konzert in Ravensburg seinen Tonträger vorstellen.