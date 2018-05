Für die Macher des Vereins "Kartell der Liebe" war der Neuanfang in Herdwangen über das Pfingstwochenende ein voller Erfolg. 1500 Karten wurden für das Festival "Eine Liebe" verkauft. Damit ist der Plan, nach dem letztjährigen Ende des "No Stress Festivals" ein regionales, nicht kommerzielles Festival zu etablieren, aufgegangen. Der Standort in der Gemeinde Krauchenwies, wo dieses Festival stattfand, konnte aus Umweltschutzgründen nicht mehr genutzt werden.

Für die Macher des Vereins "Kartell der Liebe Göggingen" war der Neuanfang in Herdwangen über das Pfingstwochenende ein voller Erfolg. Das Kontingent von 1500 Karten für das Festival "Eine Liebe" wurde komplett in Anspruch genommen. Damit ist der Plan nach dem letztjährigen Ende des bekannten "No Stress Festivals" ein regionales, nicht kommerzielles Festival zu etablieren, voll aufgegangen. Dies ist für die Veranstalter umso erfreulicher, musste doch der bisherige Festivalort in Krauchenwies kurzfristig aus Umweltschutz-Gründen aufgegeben werden. Hier fand in der Vergangenheit das "No Stress"-Festival statt.

Das Campinggelände in Herdwangen füllte sich bereits ab Freitagmittag zügig mit hunderten kleineren und größeren Zelten. Und wer mal kein Verlangen hatte, zum Festivalgelände zu pilgern, der konnte gemütlich bei den Zelten "chillen". In manch' größeren Behausungen liefen die Gettoblaster oder die Musikanlagen heiß. Und diverse Grills vor den Zelten zeugten beinahe von biederem Campingverhalten. Der Dorfladen in Herdwangen hatte sich ganz auf die Festivalbesucher eingerichtet. Dieser war auch am Samstag und Sonntag geöffnet und versorgte die Gäste mit Grillgut, Einweggrills, Dosenbier, Zigaretten, Hygieneartikeln, Regencapes und vielem mehr. Zusätzlich zur Einkaufsmöglichkeit boten die Damen und Herren des Dorfladens am Samstag- und Sonntagmorgen beim Einlass zum Camping-Platz ein leckeres Frühstück.

Wer sich auf das Festivalgelände begeben wollte, der musste sich erst mal sehr strengen Einlasskontrollen unterziehen. Neben Jugendschutz-Kontrollen wurden die Ankömmlinge auch auf Drogen, Waffen oder mitgebrachte Getränken durchsucht. Denn der "No-Stress-Gedanke" des Festivals steht für eine Null-Toleranz-Einstellung gegenüber jedweder körperlicher oder psychischer Aggression, respektlosen Verhaltens oder groben Verstößen gegen die Regeln der Veranstaltung. So begegnete das Festival-Motto "Eine Liebe" einem sogleich nach der Einlasskontrolle. Der erste Weg führte zu den Wechselstuben, in denen die mitgebrachten Euro Eins zu Eins in "Eine Liebe"-Scheine gewechselt werden konnten. Denn nur diese wurden auf dem gesamten Gelände als Zahlungsmittel akzeptiert. So kostete ein großer Becher Cola eben zwei Liebe oder ein großes Stück Pizza vier Liebe. Die Veranstalter dieses nicht kommerziellen Festivals hatten faire Preisen versprochen.

Zwar waren auf dem gesamten Gelände meist Besucher der jüngeren Generation anzutreffen, aber es mischten sich auch viele Gäste der Altersgruppe Ü 50, meist aus Herdwangen-Schönach, unter das Publikum.

Hauptanziehungspunkt war die Haupttribüne. Hier traten 32 verschiedenste Formationen auf. Und der Platz vor der Bühne, der "Piazza Amore", war immer von tanzwütigen Gästen belegt. Dabei waren die Gummistiefel, die viele der Tanzenden trugen, zwar gut gedacht, aber letztendlich wegen der trockenen Witterung nicht notwendig geworden. Getanzt werden konnte auch im DJ-Zelt auf der gegenüberliegenden Seite des Festivalgeländes.

Eines haben die Veranstalter auf jeden Fall erreicht: Die Besucher des "Eine Liebe"-Festivals konnten in Herdwangen ein stressfreies Wochenende erleben. Den einzigen Stress haben nach eigenen Aussagen wohl nur die rund 90 Helfer beim Aufräumen nach dem Festival.

Bilanz der Veranstalter Den Zuspruch zum Festival bezeichnen die Veranstalter als gut. Viele Besucher seien allerdings erst am Samstag angereist. Doch auch der Festival-Samstag zeigte sich in jeder Hinsicht perfekt. Als positiv wurde der Besuch vieler Herdwanger wahrgenommen. Über das positive Feedback der Einheimischen zeigten sich die Organisatoren erfreut. Das "Kartell der Liebe", wie sich die Organisatoren des Herdwangener Festivals bezeichnen, hat es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein Wochenende im Jahr zu einem besonderen Ereignis werden zu lassen. (ror)

"Es ist richtig schön. Alle sind lässig, chillig – das ist wirklich 'Eine Liebe'".

Julia Goller, Münsingen

"Das Festival ist ziemlich klein, aber dafür auch ziemlich cool".

Marc Vogelhauer, Österreich

"Klasse, dass so ein kleiner Ort solch ein Fest veranstaltet".

Pascal Keller, Herdwangen