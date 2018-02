Herdwangen-Schönach Beim Hallencup in Großschönach haben die Nachwuchskicker mächtig Spaß

Zum achten Mal richtet der SV Großschönach den Seiler-Haus-Hallencup aus und bringt 46 Mannschaften aus der Region zu spannenden Spielen zusammen.

Herdwangen-Schönach – Am Wochenende wurde in Großschönach fleißig gekickt. Vor allem am Sonntag glich die Ramsberghalle einem summenden Bienenkorb, so viele Nachwuchsspieler wuselten herum. Zum achten Mal richtete der Sportverein den nach seinem Hauptsponsor benannten Seiler-Haus-Hallencup für über 400 Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren aus. Bei der D-Jugend traten am Freitag zwölf Jugendmannschaften gegeneinander an, am Samstag bei der E-Jugend waren es zehn. Am Sonntag spielten die Bambini und die F-Jugend. Die Nachwuchskicker kamen unter anderem aus Pfullendorf, Illmensee, Überlingen, Aach-Linz, Denkingen und Krumbach-Bietingen. "Die weiteste Anfahrt hatte die Mannschaft aus Nendingen im Kreis Tuttlingen", sagte Michael Rothweiler, Vorsitzender des SV Großschönach. "Wir sehen es als eine der Hauptaufgaben des Vereins, die Jugend zu fördern. Die Turnierleitung haben unsere Jugendspieler aus der A-und B-Jugend übernommen, auch die Schiris sind zum Teil aus dem Verein. Zum Glück unterstützen uns bei dem Turnier die Eltern, denn ohne die ehrenamtlichen Helfer wäre das nicht machbar." Die Mamas und Papas der Heimmannschaft belegten Brötchen, frittierten Pommes, verkauften Getränke und Kuchen, sorgten für Waffelnachschub und heiße Wienerle. "Das ist doch selbstverständlich", sagte Daniela Krüger.

Je Mannschaft kämpften vier Feldspieler und ein Torwart engagiert um Punkte, denn den Siegreichen winkten Pokale und Medaillen. "Die Rundum-Bande kommt bei den Kindern gut an. Das Spiel ist schneller und bleibt im Fluss, weil der Ball nicht ins Aus geht. Auch vermeintlich schwächere Mannschaften haben gute Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden", erklärte Michael Klaiber, Jugendleiter beim SV Großschönach. "Wer taktisch spielt, macht sich Einfalls- und Ausfallswinkel zunutze", so Betreuer Werner Steeb, dessen Sohn Luis mit dem Team von TSV Aach-Linz an den Start ging.

"Es gefällt uns wirklich gut. Stimmung und Bewirtung sind toll", lobte Matthias Siegler, der mit seinen Trainer-Kollegen Manuel Trube und Albrecht Maurer die Jungs vom FC 09 Überlingen betreute. "Das Turnier ist super organisiert, die Atmosphäre entspannt und sehr angenehm", bestätigten auch die Trainer Frank Weidele und Timo Schell aus Meßkirch. Und die jungen Spieler hatten durchweg ihren Spaß. "Mein Lieblingsverein ist der SV Großschönach", strahlte Bambini-Spieler Kieran (5) aus Oberndorf. Und Lion (7) aus Schwende fügte stolz hinzu: "Wir haben bis jetzt alle Spiele gewonnen!"