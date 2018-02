Herdwangen-Schönach Baubeginn für Neugestaltung der Dorfmitte Großschönach wohl Anfang Mai

Der Gemeinderat hat die Ausschreibung für die Neugestaltung der Dorfmitte Großschönach beschlossen. Im Mai soll Baubeginn sein, als möglicher Termin der Fertigstellung steht die letzte Septemberwoche im Raum.

Herdwangen-Schönach – Tim Kaysers von Planstatt Senner hat im Gemeinderat den aktuellen Planungsstand für die Neugestaltung der Dorfmitte in Großschönach vorgestellt. Das Gremium hat nach Kaysers Präsentation der Prüfaufträge mit einer Gegenstimme beschlossen, die Neugestaltung Anfang März auszuschreiben. Es mache Sinn, sagte Kaysers, die Ausschreibung zur Vermeidung von Baukostenerhöhung so schnell wie möglich anzugehen. Vergabevorschläge sollen bis 28. März vorliegen und in der Sitzung nach Ostern auf der Tagesordnung stehen. Mit dem Baubeginn rechnet Kaysers Ende April/Anfang Mai. Als Datum der Fertigstellung steht die Woche vom 24. bis 30. September 2018 im Raum.

40 Prozent der Nettokosten in Höhe von rund 427 000 Euro werden über das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) gefördert, das entspricht einem Zuschuss von etwa 231 000 Euro.

Zuletzt war die Neugestaltung der Dorfmitte mit diversen Spiel- und Aufenthaltsbereichen, Einrichtung eines Soccerfelds, Umgestaltung der Parkplätze und des Platzes vorm Schwesternhaus im November 2017 im Gemeinderat behandelt worden. Damals wurde das Planungsbüro beauftragt, verschiedene Einsparvorschläge, Änderungen und Ergänzungen einzuarbeiten. Der Verzicht auf die Pflanzung von Hochstämmen beim Parkplatz, auf ein Spiel-Tipi und eine runde Sitzbank beim Schwesternhaus, die Reduzierung von Trittstufen und weitere Kürzungen haben zu einer Gesamtersparnis von 22 000 Euro geführt. Der Fahrradabstellplatz beim Schulhof, eine Stahlkonstruktion mit Holzverkleidung, bekommt kein Dach.

Der Unterbau im Bereich von Schulhof und Parkplatzzufahrt wurde von einer Firma für Bohr- und Geotechnik überprüft. Das Bodengutachten hat laut Kaysers ergeben, dass die Tragfähigkeit überall ausreichend, der Boden jedoch nicht mehr durchgängig frostsicher ist. "Dies ist ein normaler Vorgang nach einem Zeitraum von 20 Jahren." Der Parkplatz hinter der Ramsberghalle wird eine asphaltierte Fahrbahn erhalten, während die Stellplätze aus Rasengittersteinen bestehen. Auch ist ein Starkstromanschluss für Festplatzbetrieb vorgesehen.

Nachdem der Wunsch geäußert worden war, den Mehrgenerationenplatz auf jeden Fall auch mit Spielgeräten für Kleinkinder auszustatten, stellte Kaysers ein Federwippgerät und einen Kreisel vor. Für die ältere Generation sind Motorikgeräte wie Liegestütz- und Gleichgewichtstrainer vorgesehen. Fest steht nun auch, dass eine Elektroladesäule vor dem Rathaus eingerichtet werden soll. Manfred Demmer und Peter Atzenhofer (FW) äußerten ihren Unmut darüber, dass die Gemeinde den Bau der E-Tankstelle bezahlen müsse und der Netzbetreiber EnBW den Strom verkaufe. "Das ist ein Unding", sagte Demmer. Die Kosten für eine solche Ladesäule liegen bei rund 20 000 Euro.

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

Herdwangen-Schönach ist Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) der Landesregierung. Damit verbunden sind ein Fördervorrang und ein erhöhter Fördersatz. Das unter Einbeziehung der Bürger mit Planstatt Senner entworfene "integrierte Entwicklungskonzept 2030" dient als Handlungsleitfaden für die kommenden Jahre. Alternative Mobilitätskonzepte sind darin ebenso festgehalten wie die Stärkung und Aufwertung der Ortsmitten. Für die Neugestaltung der Dorfmitte im Ortsteil Großschönach sind im Haushaltsplan 2018 576 000 Euro eingestellt. Die Maßnahme wird mit rund 231 000 Euro bezuschusst.