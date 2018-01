Herdwangen-Schönach 2018 wartet eine Menge Arbeit: Bürgermeister Ralph Gerster freut sich auf seine zweite Amtszeit

Herdwangen-Schönach prosperiert und Bürgermeister Ralph Gerster freut sich auf seine zweite Amtszeit. Im Interview blickt er auf die großen Themen 2018.

Wenn Sie auf 2017 zurückblicken: Was fällt Ihnen bezogen auf die Gemeinde Herdwangen-Schönach als Erstes ein ?

2017 ging es Schlag auf Schlag. Die Erweiterung der Kläranlage hat begonnen, wir haben die Grüne Mitte in Herdwangen eingeweiht und die Planungen für die Dorfmitte Großschönach gingen an den Start. Die Jubiläumsfeier 925 Jahre Großschönach ist hervorragend gelaufen, eine tolle Veranstaltung! Und dann waren auch noch Bürgermeisterwahlen.

Bei der Bürgermeisterwahl im November wurden Sie mit 90,2 Prozent wiedergewählt.

Ich habe mich über das gute Ergebnis gefreut und ich bin dankbar, weitere acht Jahre als Bürgermeister tätig sein zu dürfen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 36,7 Prozent. Hätten Sie sich eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht?

Die 40er-Marke zu erreichen, das wäre mein Wunsch gewesen. Dem war nicht so, aber ich werte das Ergebnis trotzdem als positiv.

Gab es Vorhaben, die im vergangenen Jahr nicht nach Plan gelaufen sind ?

Manches dürfte schneller gehen, ich denke an die Kläranlage, das Seniorenkonzept oder die Linksabbiegespur ins Gewerbegebiet Branden. Wenn es durch Baufirmen oder Behördeneingaben zu zeitlichen Verzögerungen kommt, läuft es, auch wenn ich in die Luft gehe, nicht schneller. Letzten Endes zählt die Qualität der umgesetzten Maßnahmen.

Welche Projekte stehen 2018 an?

Es ist eine Vielzahl von Projekten, die uns 2018 begleiten wird. Die Seniorenwohnanlage Voglerareal, die Dorfmitte Großschönach und das Thema Mobilität beschäftigen uns weiter. Ebenso die Frage nach der Optimierung der Nahversorgung auch und gerade für den Ortsteil Schönach. Außerdem solche Dinge wie eine allgemeine Kanalisationsplanung sowie die Planungen für den Hochwasserschutz und die Starkregengefahrenkarten.

Zum Thema Nahversorgung wurde im Gemeinderat kürzlich das Modell DORV (Dienstleistung und ortsnahe Rundumversorgung) vorgestellt.

Es ist nicht so, dass wir in Sachen Nahversorgung gar nichts zu bieten hätten. In Herdwangen gibt es den Dorfladen Rokweiler und die Bäckerei Diener, im Rathaus eine Bank- und Postfiliale. In Egg sind die Metzgerei Lallathin und der Obst- und Gemüsehandel Streicher, in Oberndorf die Metzgerei Knoll, in Lautenbach der Laden Quer-Beet. Wir wollen uns aber schwerpunktmäßig auf Großschönach konzentrieren, denn in dem Ortsteil fehlt seit Schließung der Bäckerei ein Nahversorger. Hier wollen wir die Bürger wieder ins Boot holen und sie am DORV-Projekt beteiligen.

Es scheint, dass die Bürgerwerkstätten in der Gemeinde gut angenommen werden.

Ja, wir binden die Bürgerschaft häufig ein, gerade wenn es Entwicklungsthemen wie das Entwicklungskonzept, Seniorenkonzept oder MoDaVo Sig (Mobiliät und Daseinsvorsorge) geht. Zur Auftaktveranstaltung Mobilität kamen 60 Besucher. In den verschiedenen Arbeitskreisen engagieren sich zwischen zehn und 20 Bürger.

Mobilität war 2017 ein Top-Thema. Wie ist der Stand der Dinge?

Wir sind Pilotgemeinde im Modellvorhaben "Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität im Landkreis Sigmaringen". Der neu eingerichtete Linzgau-Rufbus wird gut angenommen, die Nutzerzahlen steigen. Am Anfang legte er im Monat 600 bis 800 Kilometer zurück, inzwischen sind es 1700. Wir haben eine Absage des Landratsamtes erhalten, als es darum ging, am Rathaus in Herdwangen eine zusätzliche Haltestelle für den Regio-Bus einzurichten. Es hieß, der Bus müsse seine Zeiten einhalten. Aktuell führen wir Gespräche mit ehrenamtlichen Fahrern für das angedachte Bürgerrufauto als attraktive Beförderungsmöglichkeit innerhalb des Gemeindegebiets. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen, ehrenamtlich an diesem Projekt teilzunehmen.

Wie viele freie Bauplätze gibt es in der Gemeinde Herdwangen-Schönach? Wo entstehen neue Wohnbaugebiete?

Es gibt zur Zeit nur noch freie Bauplätze im Baugebiet Buschhorn VIII in Herdwangen, diese werden nach Beschluss des Gemeinderates aber nur begrenzt ausgeschrieben und nach einem Punktemodell vergeben. Die Nachfrage ist nach wie vor immens. Es entsteht mit Salen gerade ein neues, 2,5 Hektar großes Wohnbaugebiet in Herdwangen. Und zwischen Klein- und Großschönach werden wir die Lücke mit dem neuen Wohnbaugebiet Untere Letten schließen. Es gestaltet sich leider immer schwieriger, Flächen für Wohnbebauung zu erwerben.

Zur Person

Ralph Gerster (46) feierte im August 2017 sein 25. Jubiläum im öffentlichen Dienst. Im Dezember 2009 wurde er zum Bürgermeister von Herdwangen-Schönach gewählt und bei der Wahl im November 2017 bestätigt. Exakt 2788 Wahlberechtigte konnten bei der Bürgermeisterwahl von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Gerster war einziger Kandidat. Erstmals durften auch 16- und 17-Jährige sich an der Wahl beteiligen. „50 Prozent Wahlbeteiligung wären genial und 40 plux x sehr gut“, hat der Rathauschef im SÜDKURIER-Gespräch vor der Wahl gesagt. Die Amtseinsetzung findet am kommenden Samstag, 27. Januar, um 19 Uhr in der Bundschuhhalle in Herdwangen im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung statt. Aus der Mitte des Gremiums war der dienstälteste Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter Gislar Klaiber gewählt worden, um Ralph Gerster im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in seinem Amt als wiedergewählter Bürgermeister zu vereidigen. Im Anschluss an die Vereidigung und Verpflichtung findet der Neujahrsempfang der Gemeinde Herdwangen-Schönach statt. Gerster ist verheiratet und hat zwei Kinder.