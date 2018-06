Herbertingen Vorfahrt missachtet: 6000 Euro Schaden und eine Leichtverletzte

Eine 20-Jährige hat am Samstag kurz nach 18 Uhr beim Queren der Langen Straße in Herbertingen die Vorfahrt einer 62-Jährigen missachtet. Laut Polizei kam es zu einer Kollision beider Wagen.

Dabei wurde die 62-Jährige leicht verletzt. Die 20-JÄhrige war von der Wielandstraße in Richtung Angerstraße gefahren. Die Polizei schätzt den Schaden, der am Ford der 20-Jährigen und am Peugeot der 62-Jährigen entstand, auf 6000 Euro.