11.12.2016 16:20 SK Gammertingen Unfall bei Fußgängerüberweg? Polizei sucht nach Autofahrer

Wie erst jetzt bekannt wurde, verletzte sich eine Fußgängerin angeblich bei einem Unfall am Freitag, 9. Dezember, 16.50 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Sigmaringer Straße in Höhe des dortigen Eiscafés. Sie soll dort von einem Auto berührt worden sein.