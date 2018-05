Buchheim Vorstand meldet gute Geschäfte

Raiffeisenbank-Donau-Heuberg ehrt treue Mitglieder

Zur Mitgliederversammlung hatte die Raiffeisenbank Donau-Heuberg ins Sportheim in Buchheim eingeladen. Nahezu ein volles Haus konnte Vorstandsmitglied Rolf Schiele begrüßen, besonders auch Bürgermeister Hans Peter Fritz. In seinem Geschäftsbericht ging Rolf Schiele auf die aktuelle Lage am Bankenmarkt und den Aufwärtstrend der heimischen Raiffeisenbank ein. Gegenüber dem Vorjahr sei man doppelt so stark gewachsen. Die Kundeneinlagen und das Kundenkreditvolumen stiegen um 9 Millionen auf 296 Millionen Euro an. Der Anteil der 319 Buchheimer Mitglieder einschließlich der 528 Kunden betrug 21,3 Millionen Euro. Erfreulich sei auch die steigende Mitgliederzahl. Zum Jahresende betreut die Bank 4951 Mitglieder.

Die Kundenkredite mit einem historisch niedrigen Zinsumfeld steigerten sich um 3 Millionen auf 101,5 Millionen Euro. Hier beträgt der Anteil der Buchheimer Kreditnehmer 7,5 Millionen Euro. Die Kundeneinlagen erhöhten sich auf 107,6 Millionen Euro, der Zuwachs von 4,8 Millionen Euro kam durch Sondersparformen und kurzfristige Einlagen zu stande.

Vorstandsmitglied Schiele macht die anhaltende Niedrigzinspolitik Sorge. Allerdings sei für Investitionsentscheidungen im Moment ein guter Zeitpunkt. Geplante Baumaßnahmen in der Modellgemeinde Buchheim könnten durch Fördermitteln und günstige Kredite verwirklicht werden. Schiele dankte allen Mitgliedern sowie der engagierten Geschäftsstellenleiterin Anika Feig.

Grießbaum folgt auf Knittel

Ehrende Worte gab es für Aufsichtsrat Hans Knittel. Er war 21 Jahre im Amt. Wegen Erreichen der Altersgrenze muss er den Posten räumen, zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Gebhard Grießbaum nominiert.Die Vorstandschefs Rolf Schiele und Harald Traub übergaben Ehrenurkunden und Geschenke an treue Mitglieder. Für 25 Jahre geehrt wurden Claudia und Rainer Baumgardt, Franz Kiene, Sebastian Knittel, Rupert Kohler, Otto Fritz und Lothar Knoblauch. Für 60 Jahre geehrt wurden Hermann Hagen,Walter Joos, Heinrich Schiele und Eugen Frey.