Buchheim Sportclub blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Wahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung. Der Sportclub Buchheim-Altheim-Thalheim möchte seine Jugendarbeit intensivieren und strebt die Bildung eines Fördervereins an.

Sehr gut besucht war die 28. Jahresversammlung des Sportclubs Buchheim/Altheim/Thalheim im schmucken Vereinsheim. Die Versammlung hat das bewährte Vorstandsteam Peter Molitor und Frank Knoblauch für zwei Jahre im Amt bestätigt. Gelobt wurde das dritte Vorstandsmitglied Sebastian Knittel, er hat geeignete Nachfolger für Ausscheidende aus dem Vorstand gesucht und gefunden. Für Schriftführer Manuel Wohlhüter wurde Frank Wachter gewählt. Spielausschussvorsitzender Daniel Knoblauch bleibt im Amt.

Zu Beisitzern gewählt wurden Mathias Wohlhüter, Marcel Kohler für David Schalk und Timm Halmer für Daniel Moosmann. Platzverantwortlicher in Buchheim bleibt Phillip Wachter. Jugendleiter Rainer Hafner beendet nach sechs Jahren seine Tätigkeit. Dieses wichtige Amt übernimmt Miriam Wachter, so ist erstmals eine Frau für den Jugendbereich verantwortlich. Dies wurde mit viel Beifall honoriert. Zu Kassenprüfern wurden Reinhard Knoblauch und Thomas Molitor gewählt.

Über Höhepunkte berichtete Schriftführer Manuel Wohlhüter und über den laufenden Spielbetrieb informierte Spielausschussvorsitzender Daniel Knoblauch. In der ersten Mannschaft sind 30 Spieler und in der zweiten 33 Spieler eingesetzt, beide Teams belegen gute Mittelplätze, so Knoblauch. Jugendleiter Rainer Hafner stellte die Aufteilung von sieben Jugendmannschaften vor, vom SC BAT sind 75 Jugendspieler eingesetzt. Die Leitung und die Trainer von A-, D-, E- und F-Jugend werden vom SC BAT geführt. Für die B-Jugend gibt es eine Spielgemeinschaft mit dem FC Schwandorf/Worndorf. Bei der C-Jugend besteht ein Spielbetrieb mit dem Sportverein Boll/Krumbach/Bietingen.

Die Zusammenarbeit mit den beiden Vereinen soll im Jugendbereich weiter ausgebaut werden. Es laufen derzeit Verhandlungen über eine zeitnahe Fusion dieser Vereine mit Bildung eines gemeinsamen Jugend-Fördervereins. Ziel ist eine langfristige Planungssicherheit, aber auch, eine sportlich reizvolle Basis für alle Jugendspieler zu schaffen. Die offizielle Fusion könnte mit der Saison 2017/18 erfolgen, so die Ausführung von Jugendleiter Hafner. Kassierer Armin Beck legte ein umfangreiches Zahlenwerk vor. Beeindruckend sind die Spenden, Beiträge von 294 Mitgliedern und der sehr gut laufende Wirtschaftsbetrieb im Sportheim.