Buchheim Ludwig Faden führt weiter VdK-Ortsgruppe

Mitglieder des Sozialverbands bestätigen Vorsitzenden im Amt

Am Sonntagnachmittag trafen sich die Mitglieder der VdK-Ortsgruppe Buchheim im Gasthaus zum Freien Stein zur Hauptversammlung. Im Mittelpunkt stand die Wahl des gesamten Vorstands, sie wurde zügig von Kreisverbandsvorsitzenden Karl Heinz Mathiebe aus Stockach geleitet. Im Amt bestätigt wurde Vorsitzender Ludwig Faden und sein Stellvertreter Josef Schiele. Ebenfalls wurde Schriftführerin Helga Will und Kassierer Hans Jörg Noske für zwei Jahre wieder gewählt. Für die bisherige Frauen- Beauftragte Anna Hermann wurde Monika Schmon gewählt. Zu Beisitzern gewählt wurde Ernst Werst. Ausgeschieden ist Kurt Reitebuch. Zu seinem Nachfolger wurde Reinhard Knoblauch gewählt. Zu Vertrauensleuten von Mitgliedern und Rentnern wurde Günter Bühler und Rudolf Boos berufen. Das Amt der Revisoren übernehmen künftig Annegreth Schmid und Hans Schmon. Nach den Jahresberichten von Helga Will und dem Kassenbericht von Hans Jörg Noske sowie einem Ausblick von Ludwig Faden hielt Karl Heinz Mathiebe ein interessantes Referat über Neuerungen im Sozialwesen. So wird es ab 2017 fünf Pflegestufen geben. Der VdK startet zurzeit die Kampagne „Weg mit den Barrieren“. Die Beratungsstellen des Sozialverband VdK werden für Behinderte und Rollstuhlfahrer umgebaut.

Das silberne Treueabzeichen mit Urkunde bekamen Fritz Schaz, Hans Jörg Noske und Reinhard Knoblauch überreicht. Ein Grußwort sprach Bürgermeister Hans Peter Fritz. Die Demokratie lebe von Verbänden, so auch der VdK, der sich für 1,7 Millionen Mitglieder tatkräftig einsetzte. Die Ortsgruppe Buchheim hat derzeit 53 Mitglieder aus Buchheim, Worndorf, Altheim und Leibertingen.