Buchheim Kauder spricht über Außenpolitik

Zu einem politischen Stammtischgespräch hat der CDU-Ortsverband Buchheim ins Gasthaus „Zum Hirsch“ eingeladen. Vorsitzender Eberhard Fritz begrüßte als Gastredner Volker Kauder, den Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag.

In seinem über 90-Minuten-Vortrag hat Kauder über die aktuelle Situation in der Flüchtlingspolitik in Europa berichtet. „Es ist ein entscheidendes Schicksalsjahr für uns und die ganze Europäische Gemeinschaft“, sagte er. In diesen Stunden finde in Brüssel der entscheidende EU-Gipfel statt. Kauder musste nach knapp zweistündigem Kurzbesuch in Buchheim, davoneilen. Um 22 Uhr hatte er ein Telefongespräch mit der Bundeskanzlerin vereinbart. Sie wollte ihn darin über die Ergebnisse und den Ausgang des Gipfels informieren, sagte er.

Dass Kauder ein professioneller Vollblutpolitiker ist, zeigte sich auch daran, dass er sich keine Zeit nahm, ein Schluck aus seinem bestellten Mineralwasser zu nehmen. In seinem Referat schilderte er vielmehr die vorgesehenen Deutschen und Europäischen Maßnahmen, zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Maßgeblichen Anteil an der ganzen Flüchtlingskrise habe auch das Internet. „Uns sind vier Flüchtlingsapps bekannt, in denen die Fluchtrouten, Asylverfahren und Leistungen geschildert sind“, informierte Kauder und stellte fest, dass auch deshalb die Forderung nach Sachleistungen statt Geldleistungen laute. Dies werde in Bayern erfolgreich praktiziert, auch die Rückkehrquote sei dort höher wie in Baden-Württemberg. Den Kommentar einiger Politiker, nachdem dies alles verwaltungsmäßig zu kompliziert sei, könne man nicht gelten lassen, sagte Kauder. Er berichtete vom „Riesengeschäft der Schlepperindustrie“ und darüber, dass die Polizei nur zuschaue, wenn neben Menschen auch noch Rauschgift aus Afghanistan auf den Fluchtrouten mittransportiert wird.

Das sei für alle ein finanziell lohnendes Geschäft. Weitere politische Themen von Kauder waren: Die Propaganda Putins sowie die politische Lage in Syrien, Jordanien und Lybien. Für ihn sei das Jahr 2015 sein bisher schwerstes Jahr gewesen, seit er in der Politik tätig ist, sagte Kauder.