Buchheim Glanzvolle Blasmusik im Bürgerhaus

Die Jugendlichen und Aktiven der Musikkapelle Buchheim begeistern das Publikum beim Frühjahrskonzert. Beifall gab's auch für jene Musiker, die für ihre Treue geehrt wurden

Im vollbesetzten Bürgerhaus präsentierten zwei Kapellen ein glanzvolles Blasmusikkonzert. Die Ehrungen von treuen aktiven Musikern stand ebenso im Mittelpunkt. Den Konzertabend eröffnete die Jugendkapelle Buchheim-Fridingen unter Leitung von Daniela Knittel und Felix Schmid. Drei moderne Musikstücke wurden von den 25 Jungmusikern sehr temperamentvoll vorgetragen.

Mit zwölf neuen Musiktiteln erfreuten die 40 aktiven Musiker ihre Zuhörer. Mit der Ouvertüre „Das Dorf in den Bergen“ von Martin Scharnagl startete die Musikkapelle mit Dirigent Andreas Knittel ihr sehr anspruchsvolles Programm. Beim nächsten Scharnagel-Hit „Mountain Wind“ hörte man förmlich den Bergwind rauschen. Sehr klangvolle Passagen aus allen Registern waren zu hören. So auch beim nächsten Stück von „Pur“. Hier hatte der Dirigent von seinen Musikern viel Zeit und Energie abverlangt. Mit motivierenden Gesprächen habe man es geschafft, den Titel aufzuspielen, so die Programmansage von Tina Müller und Anja Kohler.

Nach einer Pause starteten die Musiker mit dem Konzertmarsch „Abel Tasman“ und dem Medley „Abba Gold“. Es folgte das moderne Stück Showtime. Im Rhythmus schwangen die Musiker ihre Instrumente, wahrlich eine Showeinlage, die mit viel Applaus bedacht wurde.

Mit dem Stück „Es ist Musikantenzeit“, diese Polka wurde von Karl Frey gespendet, und dem dritten Scharnageltitel „Von Freund zu Freund“, Notenspende von Walter Knittel, verabschiedeten sich die Musiker. Als Zugaben spielten sie „Ein Egerländer Traum“ und die bekannte „Jehilka“-Polka.

Ein Gruß- und Dankeswort sprach Bürgermeister Hans Peter Fritz. Er sagte: „Musik macht die Seele frei, Musik ist eine Grundkultur auf der ganzen Welt.“

Die Ehrungen nahm Lothar Dittes vom Musikkreis Tuttlingen vor: Die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt Armin Hermann. Er hatte jahrelang auch mehrere Ämter im Vorstand inne. Die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre erhielt Ingried Frey. Der Vorsitzende Jochen Braun wurde mit der Fördermedailie in Bronze geehrt. Mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet wurden: Felix Schmid, Theresia Kohler, Sahra Müller und Anna Grießbaum. Eine Auszeichnung erhielten ausgeschiedene Vorstandsmitglieder: Christoph und Andrea Kempter und Marion Schmid.