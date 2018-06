Buchheim Christkindlemarkt öffnet am Samstag

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Buchheimer Christkindlemarkt geben. Nachdem der Markt 2014 ausgefallen und im Vorjahr dann wieder stattgefunden hat, werden St. Nikolaus und das Christkind am kommenden Samstag den dreitägigen Markt eröffnen, wie es seitens der Gemeindeverwaltung Buchheim heißt.

Und da es sich bei dem Weihnachtsmarkt eben um einen Christkindlemarkt handelt, gibt es für die Besucher ein ganz spezielles Angebot: Im Christkindlehäusle nimmt das Christkind an allen Markttagen die Wunschzettel der Kinder entgegen. Wie es seitens der Gemeindeverwaltung Buchheim heißt, soll es in diesem Jahr erstmals auch einen traumhaft gestalteten Märchenwald auf dem Marktgelände geben. Am Marktsamstag werden die Buchheimer Vereine zudem die musikalische Umrahmung der Veranstaltung bieten. Und bevor der Nachtwächter dann um 20 Uhr den ersten Markttag beschließen wird, steht noch ein Höhepunkt des Programms an: das Buchheimer Adventskonzert mit der Gruppe "Dos Mundos". Der Eintritt zu dem Konzert sei frei, für Spenden für die Marktgemeinschaft werde bei der Gelegenheit jedoch gebeten, sagt Claudette Kölzow von der Buchheimer Gemeindeverwaltung.

Weiter geht es dann am kommenden Sonntag in Buchheim um 11 Uhr und ab 13 Uhr gibt es auf dem 22. Christkindlemarkt ein Programm, das sich speziell an die jungen Besucher richtet. Neben Christkind, Nikolaus, einer Krippe und dem Märchenwald warte so auch ein Märchen-Quiz auf die Kinder, wofür die Teilnahmebögen bei den Marktständen ausliegen sollten. Die Fragen, die von den Teilnehmern beantwortet werden sollen, sind auf dem Marktgelände verteilt, an den einzelnen Ständen angebracht. Weiter werde ein Kinderschminken in der Märchen-Bastelwerkstatt bei der Scheune beim Märchenwald angeboten. Dort könnten die Kinder zudem nach Herzenslust basteln und malen und im Backhaus der Gemeinde gebe es in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr eine Weihnachtsbäckerei. Um 14,14.30, 15 und 15.30 Uhr kommt die Märchentante ins Märchenhäusle und um 17.15 Uhr gibt es die Quiz-Auflösung mit Preisvergabe in der Bastelwerkstatt.

Im Lager der Firma Hofmann werde am Markt-Sonntag um 13.30 und 16 Uhr zudem der Zauberer "Mike Magic" auftreten und mit die Zuschauer mit seinen magischen Tricks zum Lachen bringen.

