Buchheim Ämterrochade bei der Buchheimer Musikkapelle: Drei neue Gesichter im Vorstandsteam

Auf Christoph Kempter folgt Michael Knittel als stellvertretender Vorsitzender

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Musikkapelle Buchheim. Joachim Braun, Vorsitzender des Vereins, bedauerte den Rückzug von gleich drei Mitgliedern. Für den stellvertretenden Vorsitzenden Christoph Kempter wurde Michael Knittel zum Nachfolger gewählt. Nach 18 Jahren gab Schriftführerin Andrea Kempter ihr Amt ab, ihr folgt Sarah Müller. Bisher war Marion Schmid zweite Beisitzerin, dieser Posten wird von Anja Kohler weitergeführt. Auf den ersten Beisitzer Michael Knittel folgt Benjamin Kempter. Im Amt bestätigt wurde Jugendleiterin Tina Müller.

Dirigent Andreas Knittel sagte, er sei mit seinen Musikern sehr zufrieden, das musikalische Niveau passe, die Steigerung des Probenbesuchs sei erfreulich. Es wurden 45 Proben abgehalten und 22 Auftritte absolviert, die Stammkapelle zählt derzeit 45 aktive Musiker. Vorsitzender Jochen Braun sagte: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Allerdings beschäftige ihn sehr das Verhalten von einigen Musikern, die selten oder gar nicht mehr am Vereinsleben teilnehmen würden.

Ein großes Lob sprach Braun der Jugendleiterin Tina Müller und den beiden Dirigenten der Jugendkapelle, Daniela Knittel und Felix Schmid, aus. Die Fusion mit Fridingen habe sich bewährt, drei Jugendliche sind in Ausbildung. Die Vorbereitungen für das Jahreskonzert am 19. März sind in vollem Gange. Künftig soll über das Vereinsverwaltungsprogramm „Com Music“ das Notenarchiv verwaltet werden, dafür stellen sich Anja Kohler und Michael Knittel zur Verfügung.