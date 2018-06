Bingen Junge Männer werden bei Prügelei verletzt

Sigmaringer Polizei sucht Zeugen einer handfestem Auseinandersetzung in einem Bingener Festzelt in der Egelfinger Straße.

Zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren sind am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in einem Festzelt in der Egelfinger Straße leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurde nach ihren Erkenntnissen ein 19-Jähriger von einem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und später durch Sanitäter versorgt. Ein unbekannter Täter attackierte einen 21-Jährigen mit einer Holzlatte von hinten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 0 75 71/10 40, entgegen.