11.07.2017 16:40 SK Beuron Protest-Kundgebung gegen Kalkabbau am Samstag

Die IG pro Mittelberg/Thiergarten lädt Bewohner und auch auswärtige Freunde des Oberen Donautals sowie Touristen zur Protest-Kundgebung gegen den geplanten Abbau hochreiner Kalke am Mittelberg ein. Wie die Mitglieder der IG weiter mitteilen, wird die Veranstaltung am kommenden Samstag, 15. Juli, um 15 Uhr in Beuron-Thiergarten beginnen.