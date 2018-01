Beuron Neuanschluss an Kläranlage steht 2018 im Zentrum

Ein strammes Investitionsprogramm und trotzdem keine neuen Schulden. Das ist der Kernsatz für den neuen Beuroner Haushalt, der am Mittwoch einstimmig vom Gemeinderat gebilligt worden ist.

Dennoch ist zur Bewältigung des Investitionsprogramms ein Rückgriff in die kommunale Geldreserve notwendig. Aus der Rücklage sollen im Verlauf der kommenden zwölf Monate 176 000 Euro entnommen werden. Damit sinkt der Geldbestand der Gemeinde auf 731 000 Euro. Gleichzeitig ist Beuron in der Lage, Schulden zu tilgen. Am Jahresanfang hat die Donautalgemeinde noch 125 000 Euro Schulden, am Jahresende werden es 6300 Euro weniger sein. Damit ist jeder Beuroner über die Kommune mit 183,65 Euro verschuldet.

Das Investitionsprogramm für 2018 hat drei deutliche Schwerpunkte. Das sind eine erste Finanzierungsrate von 700 000 Euro für den insgesamt sechs Millionen Euro teuren Anschluss von Beuron und Irndorf an die Kläranlage in Neidingen. Dazu kommen 520 000 Euro für den Anschluss an das schnelle Datennetz und schließlich investiert die Kommune 397 000 Euro in das Sanierungsgebiet in der Klostergemeinde Beuron. Dazu kommen noch weitere kleinere Ausgabeposten. Für den Wohnmobilstellplatz bei der Donaubrücke in Beuron ist beispielsweise für 20 000 Euro eine Entsorgungsstation geplant. Neue Wandertafelhäuschen kosten 17 000 Euro und für die Vermessung des Trinkwasserversorgungssystems per GPS sind weitere 12 000 Euro vorgesehen. Zu den sonstigen Ausgaben im Vermögenshaushalt zählen unter anderem 5.000 Euro für einen neuen Rathaus-PC und fast 5000 Euro für die Feuerwehr. Alles in allem plant die Gemeinde Ausgaben von 1,69 Millionen Euro.

Dazu kann die kleinste Gemeinde im Kreis Sigmaringen aus eigenen Quellen aber nur 168 000 Euro beisteuern. Außer der bereits erwähnten Rücklagenentnahme erwartet die von Sigmaringen aus betreute Beuroner Rathauskasse in diesem Jahr 1,24 Millionen Euro an Zuschüssen. Außerdem rechnet die Gemeinde mit 110 000 Euro zusätzlicher Einnahmen durch Grundstücksverkäufe.