22.04.2018 19:00 Helmut Stroppel Beuron Erneuerung für Donauradweg: Finanzierung der Brückensanierung steht

Manche Abschnitte des Radwegs an der Donau haben schon über dreißig Jahre auf dem Buckel, was sich auf die Qualität auswirkt. Der Gemeinderat Beuron hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Da sich der Weg vom Hubertushaus in Beuron flussabwärts bis zum Bahnwärterhaus auf etwa 1400 Metern in einem schlechten Zustand befindet, schlug die Verwaltung vor, den Weg in den nächsten drei Jahren instand zu setzen.