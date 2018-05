Beuron Einzigartige Wegepatenschaft: Azubis richten Premiumwege her

Dass sich Mitarbeiter für die Pflege von Premiumwegen im Donaubergland einsetzen, ist einer einzigartigen Patenschaft mit fünf örtlichen Firmen im Landkreis Tuttlingen zu verdanken. Die Beteiligte verbessern damit die Situation im Donaubergland, was besonders vor der erneuten Zertifizierung wichtig ist.

Weltfirma trifft Premiumweg, wenn Auszubildende beim Hammerwerk Fridingen einen Projekttag für Verbesserungen am Donauwellen-Premiumweg "Donaufelsen-Tour" investieren. Dabei haben die Jugendlichen mit ihren Ausbildern kräftig gearbeitet, aber durchaus ihren Spaß gehabt an der gemeinsamen Arbeit, wie Walter Knittel als Geschäftsführer der Donaubergland GmbH mitteilt. Es sei ein einzigartiges Projekt, das es so in Deutschland kein zweites Mal gibt.

Das Hammerwerk ist eine von fünf Firmen, die bei der Unterhaltung von Premiumwegen mithelfen. Jede Firma hat eine Patenschaft übernommen, das Hammerwerk betreut die "Donaufelsen-Tour" zwischen Fridingen, Buchheim und Beuron. Zum dritten Mal waren sie bereits in Form eines Projekttages dabei, den Weg gibt es seit September 2014. "Für uns ist das ein ideales Projekt, um die Verbundenheit der Auszubildenden mit dem Betrieb und der Region zu fördern," sagte Holger Müller, Geschäftsführer des Hammerwerks Fridingen. In Form dieser Arbeit setze man die Patenschaft auch aktiv um. Und die Arbeit habe den positiven Nebeneffekt, dass ein solcher Projekttag auch die Teambildung bei den Jugendlichen fördere.

Unter der fachkundigen Anleitung der Ausbilder Ambros Mattes, Jürgen Linke und Martin Schrödinger machten sich die Jugendlichen, die im technischen und kaufmännischen Bereich arbeiten, einen Tag lang an die Arbeit. Die Maßnahmen waren zuvor mit Anita Schmidt vom Donaubergland-Wegemanagement festgelegt worden. Organisiert hat den Projekttag vorab Larissa Stier von der Personalabteilung des Hammerwerks in Abstimmung mit Revierförster Uwe Bruggner sowie der Stadt Fridingen und der Gemeinde Buchheim.

Erneute Zertifizierung

An drei Stellen gleichzeitig wurden an der Strecke zwischen Fridingen und Buchheim an naturbelassenen schmalen Pfaden einige Abstiege und damit die Trittsicherheit für die Wanderer verbessert. Die Donaufelsen-Tour führt über 15,4 Kilometer etwa fünf Stunden lang vom Parkplatz Knopfmacherfelsen bei Fridingen bis nach Buchheim. Bei den jetzigen Arbeiten wurden bei der "Ziegelhütte", unterhalb von Schloss Bronnen und im "Bachtal" zwischen der Ruine Kallenberg und Schloss Bronnen schweißtreibend Wegeteile freigeschnitten und Stufen in die Hänge eingebaut oder ausgebessert.

In diesem Jahr steht die erneute Überprüfung und Zertifizierung des Premiumweges durch das Deutsche Wanderinstitut an. Premiumwanderwege sind beliebt und daher auch viel begangen, sagt Walter Knittel von der Donaubergland GmbH. Deshalb sei die laufende Wegeunterhaltung aufwändiger und als Teil der Zertifizierungsvorgaben in diesem Jahr außerdem besonders wichtig. Die Wegeunterhaltung dieses Donauwellen-Premiumweges wird regelmäßig zwischen der Donaubergland GmbH, den beteiligten Gemeinden, der Forstverwaltung und dem Wegepaten Hammerwerk unter Leitung von Geschäftsführer Holger Müller koordiniert. Die drei Ausbilder sind zudem abwechselnd und regelmäßig als "Wegescouts" auf dem Premiumweg der Donaufelsen-Tour unterwegs, um die Qualität zu kontrollieren.

Die Kooperation von fünf der führenden Firmen im Landkreis Tuttlingen als Wegepaten zur Unterstützung der Vermarktung und Unterhaltung der fünf Premiumwege im Donaubergland soll auch dazu beitragen, dass ehrenamtliche Wegwarte und Helfer nicht zusätzlich belastet werden. Folgende Firmen haben eine Wegepatenschaft übernommen: Aesculap, Karl Storz, Daimler, Werma Signaltechnik und das Hammerwerk Fridingen.

Informationen im Internet unter www.donaubergland.de