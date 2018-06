25.10.2017 12:22 Hermann-Peter Steinmüller Beuron 170 Mal Nein zum Kalkabbau

170 Gegner des Projekts Kalkabbau am Mittelberg bei Thiergarten haben sich an der letzten Protestaktion in diesem Jahr am Sonntag beteiligt. Diese Zahl gibt der Veranstalter des Protestspaziergangs an. Eingeladen hatte die Interessengemeinschaft (IG) pro Mittelberg. Nach der Kundgebung mit 400 Teilnehmern im Sommer war der organisierte Massenspaziergang die zweite öffentlichkeitswirksame Aktion der IG.