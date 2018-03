vor 5 Stunden SK Balingen Zillhauser Wasserfall: Absturz beim Eisklettern

Beim Eisklettern am Zillhauser Wasserfall ist am Sonntagabend ein Mann abgestürzt. Der Kletterer rutschte kurz nach 18 Uhr in der Eiswand aus und fiel trotz Seilsicherung etwa sechs Meter tief.