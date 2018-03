Balingen Unbekannter stiehlt Auto-Embleme von BMW und Mercedes

Zwei Auto-Emblems waren das Ziel eines Unbekannten, der auf dem Parkplatz der katholischen Kirche in Frommern zwei Autos beschädigte und dabei einen Schaden von rund 1000 Euro angerichtet hat.

In der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag brach er den Stern eines Mercedes aus dessen Befestigung und zerkratzte dabei den Lack, teilt die Polizei mit. In der Nacht zum Montag entfernte er dann mit einem spitzen Gegenstand das BMW-Emblem an einem anderen Auto. Dabei entstand ein tiefer Kratzer.