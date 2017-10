Balingen Nach tödlichem Unfall mit Fastnachtswagen kommt es zum Prozess

Knapp zwei Jahre nach einem tödlichen Unfall mit einem Fastnachtswagen in Geislingen (Zollernalbkreis) kommt es zum Prozess gegen Halter und Fahrer.

Die beiden Männer müssen sich vom 9. November an am Amtsgerichts Balingen wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten. Nach dem Fastnachtsumzug in Geislingen war eine 32-jährige Frau von dem zum Schiff umgebauten Anhänger gestürzt , von einem Rad überrollt und tödlich verletzt worden. An dem Wagen, der von einem Traktor gezogen wurde, hatte sich laut damaligen Polizeiangaben ein Teil der Verkleidung gelöst, wodurch die 32-Jährige den Halt verlor und stürzte.

Den Angeklagten droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Das Gericht will in der auf drei Tage angesetzten Verhandlung 29 Zeugen und einen Sachverständigen hören. Ein Urteil wird für den 23. November erwartet.