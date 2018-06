28.08.2017 14:50 SK Balingen Kein Führerschein aber unter Drogen

Wegen zu hohem Tempo und Drogenbeeinflussung ist am Sonntagnachmittag ein 28 Jahre alter Autofahrer in Dürrwangen von der Ebinger Straße geflogen und in einer Böschung gelandet. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine angrenzende Böschungsmauer.