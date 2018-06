Drei Schwerverletzte forderte eine Vorfahrtsverletzung am Montagnachmittag in Balingen.

Laut Polizei, missachtete eine Fahrerin in der Steinachstraße ein Stopp-Zeichen. Bei dem heftigen Aufprall wurden die Unfallverursacherin, der Fahrer des anderes Wagens sowie eine weitere Person in diesem Auto schwer verletzt. Nach der ersten Kollision wurde das in den Unfall verwickelte Auto noch abgewiesen und prallte gegen eine Ampelanlage.