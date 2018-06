13.02.2017 14:50 SK Balingen Bundesstraße: Auto kommt auf Gegenfahrbahn

Während ihrer Fahrt auf der Bundesstraße 463 in Streit geraten sind zwei Fahrzeuginsassen am Sonntagnachmittag. Das Auto war gegen 16.15 Uhr mit den beiden Streithähnen in Richtung Albstadt-Laufen unterwegs, teilt die Polizei mit.