vor 2 Stunden SK Balingen Betreutes Wohnen: Bewohnerin verursacht Brand in Küche und löst Feuerwehr-Einsatz aus

Durch einen Brand in einem Heim für betreutes Wohnen in der Schwanenstraße ist am Donnerstagmorgen, gegen 2.20 Uhr, ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei ausgelöst worden. In der Einrichtung war es in der Küche einer Bewohnerin zu dem Brand gekommen, teilt die Polizei mit.