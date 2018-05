Bad Saulgau Streichquartett im Alten Kloster

Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Karten zu diesem Konzert in Bad Saulgau.

Das „Amaryllis Quartett“ tritt am Samstag, 10. Juni, um 19 Uhr in der Konzertreihe "Musikfestewochen Oberschwaben" im Alten Kloster auf. Nach Angaben des Veranstalters werden Werke von Beethoven, Schostakowitsch und Tschaikowsky gespielt. Das Ensemble gehört zu jenen jungen Streichquartetten, die international von sich reden machen. Spätestens seit dem es 2011 den Finalisten-Preis in Reggio Emilia und den berühmten Kammermusikwettbewerb in Melbourne gewonnen hat, kann sich das „Amaryllis Quartett“ zu den besten seiner Generation zählen. Die vier Musiker sind Preisträger von mehreren internationalen Wettbewerben sowie Stipendiaten des Deutschen Musikrates.

Tickets für Erwachsene 22 Euro im Vorverkauf, 24 Euro an der Abendkasse, Schüler ab 15 Jahre und Studenten 12 Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse.