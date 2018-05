Bad Saulgau Neue Tablets für Schüler

Schulversuch zur Digitalisierung startet am ersten Schultag an der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau. Die Tablets werden an Schüler der elften Kursstufe am Technischen Gymnasium feierlich übergeben.

Die Erwartungshaltung der Schülerinnen und Schüler ähnelte beinah der Stimmung an Weihnachten, wenn die Kinder darauf warten, ihre Geschenke auspacken zu dürfen. In der Eingangsklasse 11 des Technischen Gymnasiums an der Willi-Burth-Schule wurden am ersten Tag des neuen Schuljahrs nagelneue Tablets ausgegeben. Dies ist Teil eines über drei Jahre laufenden Schulversuchs im Rahmen fortschreitender Digitalisierung der Schulbildung. Im Koalitionsvertrag haben die Regierungsparteien des Landes Baden-Württemberg diesen Versuch aufgenommen und fördern diesen finanziell.

Neben mehreren Schulen im Land hat sich die Willi-Burth-Schule um dieses Projekt beworben. Dazu musste ein vom Lehrpersonal erarbeitetes Konzept, die pädagogische Zielsetzung und der geplante Einsatz in einer Bewerbungsmappe eingereicht werden. Seit mehr als einem Jahr setzten sich Lehrerinnen und Lehrer der Schule mit dem Projekt auseinander und belegten dazu Seminare am Institut für Fortbildung in Esslingen.

Vor Ausgabe der Tablets wies Oberstudiendirektor und Schulleiter Egbert Härtl auf die Investitionen und den damit verbundenen finanziellen Aufwand hin, die die Schule in letzter Zeit getätigt hat. „Der Bestand an Computern hat sich in den vergangenen zehn Jahren verachtfacht“, verkündete Härtl. Die Schülerinnen und Schüler bat er, mit den Geräten, die sie mit nachhause nehmen dürfen, sorgfältig umzugehen. Bei der anschließenden Ausgabe der Geräte mit namentlichem Aufruf waren Alois Zimmermann vom Förderverein, Guido Bloszyk vom Regierungspräsidium Tübingen und Joachim Farger vom Lions-Club Hohenzollern-Sigmaringen dem pädagogischen Begleiter des Projekts, Wolfgang Ott behilflich.

Gespannt saßen die neuen Besitzer der Tablets danach vor den Päckchen und warteten auf die schrittweise erfolgten Anweisungen durch Wolfgang Ott sowie der beiden Administratoren Frank Seyfried und Ignaz Stumpp. Ott erklärte eingangs den Grundsatz des Projekts: „Wir wollen, dass die Schüler unserer Schule durch das Tabletprojekt ihre Bildung so erweitern können, dass sie den Herausforderungen einer digitalisierten Arbeitswelt kreativ, produktiv und effektiv begegnen können“. Auspacken, in die Schutzhülle stecken und einschalten, alles ging nach Otts Weisung. Dann leitete Frank Seyfried detailliert durch die Einrichtung des WLAN-Zugangs zum Netzwerk der Schule, der Finger-Identifikation und das Erstellen eines eigenen Codes. Dazu bemerkte der Administrator, dass dieser persönliche Code von der Schule nicht auslesbar sei und bei Vergessen die komplette Prozedur der Einrichtung erneut erfolgen müsse.

Dass sich die Schule absichern muss, das versteht sich von selbst. Dazu hat sie Regelungen aufgestellt zur Nutzung der Tablets an der WBS-Schule, die Absatz für Absatz von den Schülern im Wechsel vorgelesen und deren Bedeutung von Wolfgang Ott deutlich erklärt wurden. Verbunden mit der Aushändigung der Tablets hatten die Schüler eine Erklärung zu unterzeichnen, in der sie die Einweisung in die Nutzungsordnungen bestätigen und sich mit den festgelegten Regeln einverstanden erklären. Auch ist eine finanzielle Kaution bei der Schule zu hinterlegen. Nach Verlassen des Raumes durch die Schüler äußern sich Wolfgang Ott, Frank Seyfried und Ignaz Stumpp zuversichtlich über die positive Annahme der Geräte durch die Schüler und sehen gespannt dem Unterricht entgegen.

Finanzierung

Die Tablets wurden vom Kultusministerium finanziert. Für die Vorfinanzierung der IT-Infrastruktur an der Schule kamen Gelder vom Landkreis als Träger der Schule, vom Förderverein der Schule und vom Lions-Club Hohenzollern-Sigmaringen. Weitere Kosten, wie Lizenzgebühren, trägt ebenfalls das Landratsamt. (rrm)