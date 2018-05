Bad Saulgau Mercedes fängt Feuer und brennt vollständig aus

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer in Bad Saulgau. Ein aufmerksamer Fahrer hatte ihn darauf hingewiesen, dass aus dem Motorraum Rauch kommt und er konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

Der Mercedes eines 83-Jährigen geriet am Sonntag auf der Kreisstraße 8259 in Brand und wurde dabei völlig zerstört, informiert die Polizei. Der Autofahrer war in Richtung Braunenweiler unterwegs, als es im Motorraum seines Fahrzeugs zu rauchen begann.

Ein aufmerksamer Autofahrer, der hinter ihm herfuhr, hielt ihn an, nachdem schon die ersten Flammen zu sehen waren. Der Senior hatte den Ernst der Lage nicht erkannt.