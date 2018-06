29.05.2017 14:39 SK Albstadt Schwelbrand: Aus Lüfteranlage kommt starker Qualm

In der Nacht auf Montag ist die Feuerwehr in die Bitzer Steige zu einem Schwelbrand ausgerückt. Ein Defekt an der Lüfteranlage hatte im Entlüftungsschacht das Feuer verursacht.