15.03.2017 15:07 SK Albstadt-Ebingen Polizei sucht Zeugen für Raubüberfall in Sonnenstraße

Opfer eines Raubüberfalls soll in Ebingen ein 31-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch geworden sein. Laut dessen Angaben ereignete sich die Tat gegen 1 Uhr in der Sonnenstraße, teilt die Polizei mit.