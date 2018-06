02.04.2017 17:29 SK Albstadt Modehaus: Einbrecher stehlen gesamten Warenbestand

Bei einem Einbruch in ein Modehaus in der Bahnhof- Ecke Poststraße haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag Kleidung im Wert von mindestens 150 000 Euro erbeutet.