vor 18 Stunden SK Albstadt Mann greift Passant in Innenstadt mit Messer an

Am frühen Samstagabend hat ein 29-jähriger Mann in der Theodor-Groz-Straße einen Fußgänger mit einem Messer angegriffen, glücklicherweise aber nicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Der polizeibekannte, psychisch kranke Tatverdächtige wurde in eine Fachklinik eingeliefert.