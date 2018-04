vor 3 Stunden Siegfried Volk Winterlingen Familiendrama im Zollernalbkreis: 41-Jährige in ihrer Wohnung erschossen

Eine 41-jährige Frau ist am Ostersonntag in ihrer Wohnung in Winterlingen im Zollernalbkreis getötet worden. Der 48-jährige Ehemann wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen.