Auch in Volkertshausen hat die Fasnet begonnen: Narren und Jägermusik trafen sich zum Auftakt am Narrenbrunnen. Der Narrenrat der Rehbock-Zunft, frisch herausgeputzt, hatte gleich einige Aufgaben zu erledigen. Die neuen Narrenrätinnen und Räte mussten vereidigt werden: Sarah Miczuga als Zunftschreiberin, Volker Schädler als Napo, Adrian Patscheider als Narrenrat, Jannik Schmid als Oberrehbock und Dirk Schmid als Zunftsäckelmeister legten den Schwur ab. Auch Zunftmeister Bruno König leistete den Schwur: „Ich schwöre bei dem Glanz der Sterne, das was gesagt ich halten muss. Und dieser Schwur soll es sein, trag ich in unsere Zunft hinein.“

Bevor die illustre Gesellschaft zu weiteren Aktivitäten in den Mohren zog, verkündigte König noch das Motto für die Fasnet 2024: „Ond wenn da Globis no so eiert, z‘Rehbockhusa do wird Fasnet gfeiert“.

Orden für verdiente Mitglieder

Im Gasthof Mohren konnten dann verdiente Mitglieder geehrt werden. Für fünf Jahre Mitgliedschaft erhielten den Narrenorden in Bronze: Meike Dietrich, Carmen Stemmer, Sigrun Fürst-Salewski, Cara-Marie Zoyke, Laura Grundmüller, Leonie Gülland, Les-Sofia Menges, Ken Briel und Harald Fürst. Den Narrenorden in Silber erhielten Mona Möhrle, Christina Schädler und Ramona Zeisberger. Anschließend stand – vor dem Beginn des vergnüglichen Treibens – nur noch die Wahl des Themas für die kommende Narretei an.

Vorgeschlagen wurde unter anderem „Hollywood & Musikstars – Rehbockhausen auf dem roten Teppich“ und, ganz modern, „Mad Max – der Rehbock jenseits der Donnerkuppel.“ Durchsetzen konnte sich mit überwältigender Mehrheit das Thema „Gespenster drehen ihre Rund, in Rehbockhausen zur Geisterstund.“ Nachwuchs haben die Rehböcke mit Dirk Metze, Florian und Tobias Künstle, Kevin Denz und Marcel Zoyke bekommen. Bei den Bachaholzwiebern sind es Miriam Boyke, Chipo von Luckner, Kathleen und Analena Holzer und Leonie Gnirss.